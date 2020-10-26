"Арсенал" потерпел первое с 1973 года домашнее поражение от "Лестера"

Теги арсенал лондонлестер ситистатистика

"Арсенал" потерпел первое с 1973 года домашнее поражение от "Лестера"

"Лестер" прервал многолетнюю серию без побед в выездных матчах с лондонским "Арсеналом".

Как сообщает Opta, "канониры" не проигрывали "лисам" на своём поле с сентября 1973 года.

47 лет назад стартовала серия "Арсенала", который не знал домашних поражений от "Лестера" на протяжении 27 игр.

Напомним, что в воскресенье вечером победу команде Брендана Роджерса принёс гол Джейми Варди.

Не пропустите: Артета прокомментировал невключение Озила в заявку "Арсенала" на матчи АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" определил двух кандидатов на замену Гвардиоле

"Манчестер Сити" определил двух кандидатов на замену Гвардиоле

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов