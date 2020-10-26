"Арсенал" потерпел первое с 1973 года домашнее поражение от "Лестера"

"Лестер" прервал многолетнюю серию без побед в выездных матчах с лондонским "Арсеналом".

Как сообщает Opta, "канониры" не проигрывали "лисам" на своём поле с сентября 1973 года.

47 лет назад стартовала серия "Арсенала", который не знал домашних поражений от "Лестера" на протяжении 27 игр.

Напомним, что в воскресенье вечером победу команде Брендана Роджерса принёс гол Джейми Варди.

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