"Арсенал" потерпел разгромное поражение в лондонском дерби
В матче 31-го тура чемпионата Англии "Арсенал" в лондонском дерби проиграл "Кристал Пэлас" со счетом 0:3.
Победу "орлам" принесли голы Жана-Филиппа Матета, Джордана Айю и Уилфрида Заа.
"Кристал Пэлас", набрав 37 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице АПЛ. "Арсенал" с 54 очками остался на пятой позиции.
"Кристал Пэлас" – "Арсенал" - 3:0 (2:0)
Голы: Матета, 16 - 1:0, Айю, 24 - 2:0, Заа, 74 (с пенальти) - 3:0
"Кристал Пэлас": Гуаита, Клайн, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте, Шлупп, Галлахер, Эдуар, Айю, Заа, Матета (Макартур, 69).
"Арсенал": Рэмсдейл, Соареш (Нкетиа, 66), Габриэл, Уайт, Нуну Тавареш (Мартинелли, 46), Локонга, Джака, Парти, Эдегор, Смит-Роу, Ляказетт, Сака.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18