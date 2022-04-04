"Арсенал" потерпел разгромное поражение в лондонском дерби

В матче 31-го тура чемпионата Англии "Арсенал" в лондонском дерби проиграл "Кристал Пэлас" со счетом 0:3.

Победу "орлам" принесли голы Жана-Филиппа Матета, Джордана Айю и Уилфрида Заа.

"Кристал Пэлас", набрав 37 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице АПЛ. "Арсенал" с 54 очками остался на пятой позиции.

"Кристал Пэлас" – "Арсенал" - 3:0 (2:0)

Голы: Матета, 16 - 1:0, Айю, 24 - 2:0, Заа, 74 (с пенальти) - 3:0

"Кристал Пэлас": Гуаита, Клайн, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте, Шлупп, Галлахер, Эдуар, Айю, Заа, Матета (Макартур, 69).

"Арсенал": Рэмсдейл, Соареш (Нкетиа, 66), Габриэл, Уайт, Нуну Тавареш (Мартинелли, 46), Локонга, Джака, Парти, Эдегор, Смит-Роу, Ляказетт, Сака.

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