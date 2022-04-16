"Арсенал" потерпел третье поражение подряд

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"Арсенал" потерпел третье поражение подряд

Фото: твиттер "Саутгемтона"/Автор неизвестен

В матче 33-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" на своем поле обыграл "Арсенал" со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке первого тайма забил Ян Беднарек. Для "Арсенала" поражение стало третьим подряд.

"Саутгемптон", набрав 39 очков, вышел на 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Арсенал" с 54 очками опустился на шестую позицию.

"Саутгемптон" - "Арсенал" - 1:0 (1:0)
Гол: Беднарек, 44 - 1:0

"Саутгемптон": Форстер, Уокер-Питерс, Беднарек, Льянко, Перро, Ромеу, Уорд-Прауз, Армстронг (Редмонд, 82), Валери, Эльюнусси, Броя (Лонг, 74)

"Арсенал": Ремсдэйл, Тавареш (Пепе, 70), Габриэл, Уайт, Соареш (Смит-Роу, 60), Локонга, Джака, Эдегор, Сака, Мартинелли, Нкетиа.

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