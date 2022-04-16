"Арсенал" потерпел третье поражение подряд
Фото: твиттер "Саутгемтона"/Автор неизвестен
В матче 33-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" на своем поле обыграл "Арсенал" со счетом 1:0.
Единственный гол в концовке первого тайма забил Ян Беднарек. Для "Арсенала" поражение стало третьим подряд.
"Саутгемптон", набрав 39 очков, вышел на 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Арсенал" с 54 очками опустился на шестую позицию.
"Саутгемптон" - "Арсенал" - 1:0 (1:0)
Гол: Беднарек, 44 - 1:0
"Саутгемптон": Форстер, Уокер-Питерс, Беднарек, Льянко, Перро, Ромеу, Уорд-Прауз, Армстронг (Редмонд, 82), Валери, Эльюнусси, Броя (Лонг, 74)
"Арсенал": Ремсдэйл, Тавареш (Пепе, 70), Габриэл, Уайт, Соареш (Смит-Роу, 60), Локонга, Джака, Эдегор, Сака, Мартинелли, Нкетиа.
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|5
|Манчестер Юнайтед
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|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18