"Арсенал" потеряет летом одного из многолетних лидеров команды

"Арсенал" не будет продлевать контракт с валлийским полузащитником Аароном Рэмзи, который истекает летом 2019 года, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, лондонский клуб не сумел договориться с футболистом об условиях нового соглашения. Рэмзи хотел получать зарплату на уровне Месута Озила, чей оклад составляет 20,5 миллионов евро в год, но получил отказ.

Таким образом, хавбек летом уйдет в другой клуб бесплатно.

Напомним, что Рэмзи выступает за "Арсенал" с 2008 года.

В этом сезоне 27-летний валлиец провел за "канониров" 12 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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