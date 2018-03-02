"Арсенал" потерял 62% прибыли из-за непопадания в Лигу Чемпионов

Лондонский "Арсенал" представил общественности отчёт о финансовой деятельности клуба за первое полугодие сезона-2017/18.

В отчете указано, что операционная прибыль клуба снизилась на 62%. Это связано с тем, что клуб не пробился в Лигу Чемпионов сезона-2017/18.

При этом чистая прибыль лондонцев до выплаты налогов благодаря летним трансферам выросла с 12,6 млн фунтов до 25,1 млн.

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