"Арсенал" потерял двух защитников

Лондонский "Арсенал" из-за травм потерял двух защитников, сообщает BBC.

По сведениям издания, из строя выбыли Сократис Папастатопулос и Лоран Косиельни. У грека диагностировано повреждение лодыжки, а у француза - подозрение на перелом челюсти.

Оба футболиста травмировались во время матча 1/16 финала Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед".

30-летний Сократис в текущем сезоне сыграл за "Арсенал" 24 матча, забил 1 мяч и сделал 2 ассиста. В активе 33-летнего Косиельни 9 игр и 1 гол.

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