"Арсенал" потерял очки в матче с "Брайтоном"

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"Арсенал" потерял очки в матче с "Брайтоном"

В рамках 37-го тура АПЛ "Арсенал" сыграл вничью с "Брайтоном". "Канониры" так и остались на пятом месте и от зоны Лиги Чемпионов их отделяет три очка.

"Арсенал" - "Брайтон" 1:1

Голы: Обамеянг (пен), 9 - 1:0, Мюррей (пен), 61 - 1:1

"Арсенал": Лено, Монреаль, Лихтштайнер (Колашинац, 77), Мустафи, Папастатопулос, Торрейра, Мхитарян (Гендузи, 77), Озил, Джака (Ивоби, 77), Ляказетт, Обамеянг.

"Брайтон": Райан, Данк, Бернардо, Сальтор, Даффи, Гросс, Стивенс, Марч, Биссума, Джаханбахш (Кнокерт, 46), Мюррей (Андоне, 78).

Предупреждения: Папастатопулос (14), Гросс (45), Джака (60), Данк (63), Лихтштайнер (64), Гендузи (83), Мустафи (84).

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