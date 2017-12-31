"Арсенал" потерял очки в матче с худшей командой АПЛ

Теги вест бромвич альбионарсенал лондон

"Арсенал" потерял очки в матче с худшей командой АПЛ

Переживающий не лучшие времена "Вест Бромвич" в последней игре 2017 года в АПЛ встретился с нестабильным "Арсеналом". "Дрозды" – самая миролюбивая команда чемпионата, которая не знает побед с середины августа, "канониры" же славятся тем, то могут потерять очки в матче с любым соперником. Обе команды нашли друг друга.

"Вест Бромвич", как и положено аутсайдеру, с первых минут окопался у своих ворот, отдав инициативу сопернику. "Арсенал" же ничего не мог сделать, банально катая мяч на чужой половине поля. Моментов у ворот Фостера не возникало, многочисленные угловые успеха не приносили. Когда же игроки "Арсенала" все же находили возможность пробить по воротам, то никак не могли попасть в створ или же били прямо во вратаря. Самым активным был Ивоби, он часто брал игру на себя, пытался создать угрозу, но этого было мало.

В начале второй половине команды обменялись моментами, но также распечатать ворота не смогли: сначала Робсон-Кану прострелил с фланга в центр, Родригес пробил, но попал в Косьелни. Через некоторое время Уилшир вывел Лаказетта на ударную позицию, а француз в ближнем бою не сумел переиграть Фостера.

В середине тайма пошли многочисленные замены, но картину игры они не изменили, "Арсенал" все также бился об стену, пробить оборону никак не получалось. Матч плавно катился к нулевой ничьей, но оказалось, что самое интересное команды оставили на заключительные десять минут. "Канонирам" не удалось забить с игры, но им на помощь пришел стандарт. Арбитр назначил штрафной прямо перед воротами, а Санчес своим ударом прошил стенку. У хозяев оставалось всего пять минут, они попытались исправить ситуацию и были вознаграждены. После прострела Гиббза мяч попал в руку находившемуся в штрафной Чемберса, что дало основание арбитру указать на "точку". Наказание исполнил Родринес, пробив по центру, а Чех улетел в угол. "Арсенал" снова потерял важнейшие очки, "Вест Бромвич" же может занести себе в актив эту ничью, которая стала уже десятой в этом сезоне.

"Вест Бромвич" - "Арсенал" 1:1

Голы: Санчес, 84 – 0:1; Родригес с пенальти, 89 – 1:1.

"Вест Бромвич": Фостер, Доусон, Хегази, Эванс, Гиббз, Филлипс (МакКлин, 74), Барри, Ливермор, Брант (Крыховяк, 72), Родригес, Робсон-Кану (Ньом, 76).

"Арсенал": Чех, Бельерин, Косьелни (Мертезакер, 71), Чемберс, Мустафи, Колашинац (Мейтленд-Найлс, 38), Уилшир, Джака, Ивоби (Уэлбек, 75), Лаказетт, Санчес.

Вячеслав Горбачев

Также читайте: Новогоднее чудо: Эдерсон спасает "Манчестер Сити" от первого поражения в сезоне | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Непобедимые "красные": "Ливерпуль" гостит у "Бернли"

Непобедимые "красные": "Ливерпуль" гостит у "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов