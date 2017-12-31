"Арсенал" потерял очки в матче с худшей командой АПЛ

Переживающий не лучшие времена "Вест Бромвич" в последней игре 2017 года в АПЛ встретился с нестабильным "Арсеналом". "Дрозды" – самая миролюбивая команда чемпионата, которая не знает побед с середины августа, "канониры" же славятся тем, то могут потерять очки в матче с любым соперником. Обе команды нашли друг друга.

"Вест Бромвич", как и положено аутсайдеру, с первых минут окопался у своих ворот, отдав инициативу сопернику. "Арсенал" же ничего не мог сделать, банально катая мяч на чужой половине поля. Моментов у ворот Фостера не возникало, многочисленные угловые успеха не приносили. Когда же игроки "Арсенала" все же находили возможность пробить по воротам, то никак не могли попасть в створ или же били прямо во вратаря. Самым активным был Ивоби, он часто брал игру на себя, пытался создать угрозу, но этого было мало.

В начале второй половине команды обменялись моментами, но также распечатать ворота не смогли: сначала Робсон-Кану прострелил с фланга в центр, Родригес пробил, но попал в Косьелни. Через некоторое время Уилшир вывел Лаказетта на ударную позицию, а француз в ближнем бою не сумел переиграть Фостера.

В середине тайма пошли многочисленные замены, но картину игры они не изменили, "Арсенал" все также бился об стену, пробить оборону никак не получалось. Матч плавно катился к нулевой ничьей, но оказалось, что самое интересное команды оставили на заключительные десять минут. "Канонирам" не удалось забить с игры, но им на помощь пришел стандарт. Арбитр назначил штрафной прямо перед воротами, а Санчес своим ударом прошил стенку. У хозяев оставалось всего пять минут, они попытались исправить ситуацию и были вознаграждены. После прострела Гиббза мяч попал в руку находившемуся в штрафной Чемберса, что дало основание арбитру указать на "точку". Наказание исполнил Родринес, пробив по центру, а Чех улетел в угол. "Арсенал" снова потерял важнейшие очки, "Вест Бромвич" же может занести себе в актив эту ничью, которая стала уже десятой в этом сезоне.

"Вест Бромвич" - "Арсенал" 1:1

Голы: Санчес, 84 – 0:1; Родригес с пенальти, 89 – 1:1.

"Вест Бромвич": Фостер, Доусон, Хегази, Эванс, Гиббз, Филлипс (МакКлин, 74), Барри, Ливермор, Брант (Крыховяк, 72), Родригес, Робсон-Кану (Ньом, 76).

"Арсенал": Чех, Бельерин, Косьелни (Мертезакер, 71), Чемберс, Мустафи, Колашинац (Мейтленд-Найлс, 38), Уилшир, Джака, Ивоби (Уэлбек, 75), Лаказетт, Санчес.

Вячеслав Горбачев

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