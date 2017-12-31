"Арсенал" потерял очки в матче с худшей командой АПЛ
Переживающий не лучшие времена "Вест Бромвич" в последней игре 2017 года в АПЛ встретился с нестабильным "Арсеналом". "Дрозды" – самая миролюбивая команда чемпионата, которая не знает побед с середины августа, "канониры" же славятся тем, то могут потерять очки в матче с любым соперником. Обе команды нашли друг друга.
"Вест Бромвич", как и положено аутсайдеру, с первых минут окопался у своих ворот, отдав инициативу сопернику. "Арсенал" же ничего не мог сделать, банально катая мяч на чужой половине поля. Моментов у ворот Фостера не возникало, многочисленные угловые успеха не приносили. Когда же игроки "Арсенала" все же находили возможность пробить по воротам, то никак не могли попасть в створ или же били прямо во вратаря. Самым активным был Ивоби, он часто брал игру на себя, пытался создать угрозу, но этого было мало.
В начале второй половине команды обменялись моментами, но также распечатать ворота не смогли: сначала Робсон-Кану прострелил с фланга в центр, Родригес пробил, но попал в Косьелни. Через некоторое время Уилшир вывел Лаказетта на ударную позицию, а француз в ближнем бою не сумел переиграть Фостера.
В середине тайма пошли многочисленные замены, но картину игры они не изменили, "Арсенал" все также бился об стену, пробить оборону никак не получалось. Матч плавно катился к нулевой ничьей, но оказалось, что самое интересное команды оставили на заключительные десять минут. "Канонирам" не удалось забить с игры, но им на помощь пришел стандарт. Арбитр назначил штрафной прямо перед воротами, а Санчес своим ударом прошил стенку. У хозяев оставалось всего пять минут, они попытались исправить ситуацию и были вознаграждены. После прострела Гиббза мяч попал в руку находившемуся в штрафной Чемберса, что дало основание арбитру указать на "точку". Наказание исполнил Родринес, пробив по центру, а Чех улетел в угол. "Арсенал" снова потерял важнейшие очки, "Вест Бромвич" же может занести себе в актив эту ничью, которая стала уже десятой в этом сезоне.
"Вест Бромвич" - "Арсенал" 1:1
Голы: Санчес, 84 – 0:1; Родригес с пенальти, 89 – 1:1.
"Вест Бромвич": Фостер, Доусон, Хегази, Эванс, Гиббз, Филлипс (МакКлин, 74), Барри, Ливермор, Брант (Крыховяк, 72), Родригес, Робсон-Кану (Ньом, 76).
"Арсенал": Чех, Бельерин, Косьелни (Мертезакер, 71), Чемберс, Мустафи, Колашинац (Мейтленд-Найлс, 38), Уилшир, Джака, Ивоби (Уэлбек, 75), Лаказетт, Санчес.
Вячеслав Горбачев
Также читайте: Новогоднее чудо: Эдерсон спасает "Манчестер Сити" от первого поражения в сезоне | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Дерби Ливерпуль – Манчестер: "Ириски" принимают "Красных дьяволов"
-
Редакция Soccernews поздравляет всех болельщиков с наступающим Новым годом
-
Новогоднее чудо: Эдерсон спасает "Манчестер Сити" от первого поражения в сезоне
-
"Реал" хочет переманить из "Барселоны" нового Бускетса
-
Символическая сборная первой половины сезона Лиги 1
Лента новостей
-
Непобедимые "красные": "Ливерпуль" гостит у "Бернли"
-
Дерби Ливерпуль – Манчестер: "Ириски" принимают "Красных дьяволов"
-
Редакция Soccernews поздравляет всех болельщиков с наступающим Новым годом
-
"Вест Бромвич" - "Арсенал" - 1:1 (обзор)
-
"Арсенал" потерял очки в матче с худшей командой АПЛ
-
Балаге: "Чтобы купить Коутиньо и Гризманна, "Барселоне" нужно продать восемь игроков"
-
Зимой "Арсенал" может приобрести трех игроков
-
Окоронкво предостерег Смолова от переезда в АПЛ
-
"Барселона" заинтересована в подписании защитника "Челси"
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Интера"
-
Скоулз раскритиковал Погба
-
"Шахтер" сделал предложение Фонсеке
-
"Манчестер Сити" теряет Де Брюйне
-
"Ювентус" поставил ультиматум Горетцке
-
Букмекеры прекратили принимать ставки на возможный переход Коутиньо в "Барсу"
-
ФИФА планирует выйти на связь с Родченковым
-
"Реал" определился с размером возможного предложения по Кейну
-
Габриэл Жезус покинул поле "Селхерст Парк", плача из-за травмы
-
Алькасер: "Луис Суарес здорово мне помогает в "Барселоне"
-
"Зенит" и "Шальке" являются главными претендентами на вингера "Ювентуса"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12