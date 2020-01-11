"Арсенал" потерял очки в матче с "Кристал Пэлас"

В рамках 22-го тура АПЛ состоялось лондонское дерби - "Кристал Пэлас" принимал "Арсенал".

"Канониры" быстро вышли вперёд усилиями Пьера-Эмерика Обамеянга, однако после перерыва Джордан Айю сравнял счёт. В итоге матч завершился ничьей 1:1.

Стоит отметить, что команда Микеля Артеты почти полчаса играла вдесятером - с поля удалили всё того же Обамеянга. Габонец получил красную карточку за удар шипами в голеностоп соперника.

"Кристал Пэлас" – "Арсенал" - 1:1

Голы: Обамеянг, 12 - 0:1, Айю, 54 - 1:1.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Кэйхилл, Келли, Томкинс, Ридевалд, Маккарти, Майер (Тосун, 68), Куяте, Макартур, Заа, Айю.

"Арсенал": Лено, Давид Луиз, Колашинац, Папастатопулос, Мэйтленд-Найлз, Торрейра (Гендузи, 46), Джака, Озил (Мартинелли, 70), Пепе, Ляказетт (Нелсон, 90), Обамеянг.

Удаление: Обамеянг (67).

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