"Арсенал" потерял основного нападающего на длительный срок

Теги арсенал лондонгабриэл мартинеллитравмы

"Арсенал" потерял основного нападающего на длительный срок

Бразильский нападающий лондонского "Арсенала" Габриэл Мартинелли пропустит не менее полугода, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист перенес операцию на колене и вернется в строй не раньше конца 2020 года. Травму форвард получил на тренировке.

В нынешнем сезоне 19-летний Мартинелли провел за "Арсенал" 26 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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