"Арсенал" потерял основного нападающего на длительный срок

Бразильский нападающий лондонского "Арсенала" Габриэл Мартинелли пропустит не менее полугода, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист перенес операцию на колене и вернется в строй не раньше конца 2020 года. Травму форвард получил на тренировке.

В нынешнем сезоне 19-летний Мартинелли провел за "Арсенал" 26 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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