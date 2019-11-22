"Арсенал" потерял Себальоса до середины декабря

Теги арсенал лондондани себальостравмы

"Арсенал" потерял Себальоса до середины декабря

6 ноября полузащитник лондонского "Арсенала" Дани Себальос получил травму.

Как сообщает официальный сайт клуба, у испанца диагностировано повреждение задней поверхности бедра. Из-за него футболист вернётся к тренировкам не ранее середины декабря.

Напомним, что летом "Арсенал" взял 23-летнего хавбека в годичную аренду у мадридского "Реала".

В составе "канониров" Себальос провёл 17 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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