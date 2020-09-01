"Арсенал" потребовал проверить на детекторе лжи арбитра, работавшего на матче со "Спартаком"

В российской Премьер-лиге набирает обороты очередной судейский скандал.

В 6-м туре чемпионата "Спартак" обыграл "Арсенал" со счётом 2:1. В тульском клубе считают, что результат встречи стал следствием ошибок арбитра Алексея Матюнина.

"Мы написали официальное письмо в РФС. В нём есть два пункта. В первом мы просим не назначать в дальнейшем на матчи тульского "Арсенала" арбитра Алексея Матюнина, который работал на нашей игре со "Спартаком". Во втором пункте мы требуем проверить Алексея Матюнина на полиграфе. Как известно, подобные прецеденты в отношении других судей в нынешнем сезоне уже были, арбитраж прошедшей игры вызвал огромные вопросы не только у нашего клуба, но и у всего футбольного сообщества, поэтому такой шаг был бы логичным.

Действия судейской бригады оказали прямое воздействие на итоговый результат игры. Поэтому считаем важным разобраться и выяснить истинные мотивы такой работы рефери. Вопросы по работе VAR? Это общая системная проблема. Она касается не только этого матча, но вопросы, безусловно, есть. Как известно, существует некий регламент, протокол VAR, однако не очень понятно, почему одни моменты рефери смотрят, а другие (не менее важные и ключевые) - нет. Хотя в других видах спорта, например в хоккее, есть устоявшаяся практика, когда главный тренер команды имеет возможность попросить арбитра посмотреть спорный эпизод.

Будь такая возможность в футболе, ошибочного удаления Даниила Лесового удалось бы избежать, поскольку на повторе чётко видно, что мяч покинул пределы поля от игрока "Спартака". А это ключевой момент прошедшей игры. Эмоции Лесового, повлёкшие второе предупреждение, возникли не на пустом месте, а именно вследствие этой грубейшей ошибки. Для чего нужен VAR, если он не исправляет столь явные ошибки? Это вопрос, ответа на который пока нет", - заявил генеральный директор "канониров" Дмитрий Балашов.

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