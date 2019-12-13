"Арсенал" повторил худшую серию по числу матчей с пропущенными голами за последние 15 лет

Лондонский "Арсенал" пропустил в 13-м матче подряд, не сумев сохранить свои ворота в неприкосновенности в поединке Лиги Европы со "Стандардом" (2:2).

Сообщается, что это худшая серия "канониров" за последние 15 лет.

В 2004 году "Арсенал" под руководством Арсена Венгера также пропускал в 13 играх кряду.

Напомним, что столичная команда вышла в плей-офф Лиги Европы. В АПЛ они занимают девятое место по итогам 16 туров.

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