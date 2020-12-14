"Арсенал" повторил клубный антирекорд 112-летней давности

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"Арсенал" повторил клубный антирекорд 112-летней давности

Лондонский "Арсенал", уступив накануне "Бернли" (0:1), потерпел четвёртое подряд домашнее поражение в рамках АПЛ.

Как сообщает Sky Sports Statto, это повторение клубного антирекорда "канониров".

У "Арсенала" не было такой удручающей серии в чемпионате с 1959 года, а впервые подобное произошло в 1908 году.

Команда Микеля Артеты занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, до зоны вылета - 5 очков.

Не пропустите: У "Арсенала" худший по результативности старт чемпионата за последние 39 лет. | http://soccernews.ru
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