"Арсенал" повторил клубный рекорд 89-летней давности

Фото твиттер "Арсенала"

Лондонский "Арсенал" забил не менее трёх голов в четырёх гостевых матчах подряд.

"Канониры" продлили свою серию в четверг, разгромив в Праге "Славию" со счётом 4:0 в ответной игре 1/4 финала Лиги Европы.

Как сообщает Opta, "Арсенал" повторил клубный рекорд, установленный в декабре 1932 года.

До выездной победы над "Славией" команда Микеля Артеты забивала по 3 гола "Шеффилд Юнайтед" (3:0), "Вест Хэму" (3:3) и "Олимпиакосу" (3:1).

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