"Арсенал" повторил клубный рекорд 89-летней давности
Фото твиттер "Арсенала"
Лондонский "Арсенал" забил не менее трёх голов в четырёх гостевых матчах подряд.
"Канониры" продлили свою серию в четверг, разгромив в Праге "Славию" со счётом 4:0 в ответной игре 1/4 финала Лиги Европы.
Как сообщает Opta, "Арсенал" повторил клубный рекорд, установленный в декабре 1932 года.
До выездной победы над "Славией" команда Микеля Артеты забивала по 3 гола "Шеффилд Юнайтед" (3:0), "Вест Хэму" (3:3) и "Олимпиакосу" (3:1).
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|Команда
|М
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|1
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|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18