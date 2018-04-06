"Арсенал" повторил клубный рекорд по числу побед в еврокубках за сезон



В первом матче 1/4 финала Лиги Европы "Арсенал" разгромил ЦСКА со счетом 4:1.

Эта победа стала для лондонского клуба восьмой в 11 матчах в еврокубках, при одной ничьей и двух поражениях.

Это повторение лучшего результата по числу побед в еврокубках в истории английского клуба за сезон.

Ранее "канонирам" удавалось подобное в сезонах-1999/00 (+8=4-3, мячи 30-18) и 2005/06 (+8=4-1, мячи 15-4).

В обоих случаях "Арсенал" доходил финалов Кубка УЕФА и Лиги Чемпионов, но в решающих матчах проигрывал.

Не пропустите: Капитуляция армейцев: ЦСКА разгромно проиграл "Арсеналу" в Лондоне. | http://soccernews.ru