"Арсенал" повторил рекорд "Зенита" в Лиге Европы

Лондонский "Арсенал" сумел повторить достижение, установленное "Зенитом".

"Канониры" в третий раз в истории пробились в плей-офф Лиги Европы по итогам четырёх туров группового этапа.

Ранее подобное удавалось только действующему чемпиону России, пишет Gracenote Live.

Напомним, что накануне "Арсенал" разгромил "Молде" со счётом 3:0.

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