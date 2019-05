"Арсенал" поздравил Аршавина с днём рождения

Сегодня, 29 мая, легендарный российский футболист Андрей Аршавин празднует день рождения. Спортсмену исполняется 38 лет.

Среди прочих Аршавина поздравил и лондонский "Арсенал".

"С днём рождения, Андрей Аршавин! Давайте верить, что мы все сможем отпраздновать сегодня позднее", - говорится в публикации "канониров" в твиттере.

Happy birthday, Andrey Arshavin!



Let's hope we can all be celebrating together later today... pic.twitter.com/OVk8sjrlDM