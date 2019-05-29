"Арсенал" поздравил Аршавина с днём рождения

Сегодня, 29 мая, легендарный российский футболист Андрей Аршавин празднует день рождения. Спортсмену исполняется 38 лет.

Среди прочих Аршавина поздравил и лондонский "Арсенал".

"С днём рождения, Андрей Аршавин! Давайте верить, что мы все сможем отпраздновать сегодня позднее", - говорится в публикации "канониров" в твиттере.

Happy birthday, Andrey Arshavin!



Let's hope we can all be celebrating together later today... pic.twitter.com/OVk8sjrlDM — Arsenal FC (@Arsenal) 29 мая 2019 г.

Аршавин выступал за "Арсенал" с 2009 по 2013 год, сыграл 144 матча, забил 31 гол и сделал 46 ассистов.

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