"Арсенал" пожаловался на судейство в матче с "Локомотивом"

Тульский "Арсенал" остался недоволен судейством в игре РПЛ с "Локомотивом" (0:1).

Как сообщает "Чемпионат", клуб обратился в ЭСК РФС для оценки действий главного судьи встречи Алексея Сухого.

Отмечается, что "Арсенал" ждет разъяснений по поводу трех эпизодов: столкновение, в ходе которого был травмирован Гиа Григалава, назначение пенальти в ворота "Арсенала" и неназначение пенальти в ворота "Локомотива" в моменте падения Александра Ломовицкого.

После первого круга "Арсенал" идет в РПЛ на 13-м месте, "Локомотив" - на восьмом.

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