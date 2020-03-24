"Арсенал" пожертвует 110 тысяч евро пострадавшим от коронавируса

Лондонский "Арсенал" готов пожертвовать около 110 тысяч евро в благотворительные фонды на помощь пострадавшим от коронавируса.

Ранее "канониры" уже жертвовали 55 тысяч евро на борьбу с Covid-19.

На данный момент во всем мире свыше 384 тысяч зараженных коронавирусом. 16,5 тысячи человек погибли, 100,6 тысячи вылечились.

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