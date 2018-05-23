"Арсенал" практически оформил трансфер нового голкипера

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"Арсенал" практически оформил трансфер нового голкипера

"Арсенал" завершил поиски нового голкипера.

Как сообщает Mirror, вратарь "Байера" Бернд Лено близок к переходу в стан "канониров". Отметим, что на голкипера также претендовал "Наполи".

В минувшем сезоне Лено провел 38 матчей, из них в 12 отстоял на ноль.

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