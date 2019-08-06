"Арсенал" предлагал 60 миллионов евро за игрока "РБ Лейпцига"

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"Арсенал" предлагал 60 миллионов евро за игрока "РБ Лейпцига"

"Арсенал" совершил попытку трансфера защитника "РБ Лейпцига" Дайота Упамекано.

По сведениям Bild, немецкий клуб отклонил 60-миллионное предложение "канониров". Отметим, что клаусула 20-летнего француза составляет 100 миллионов евро, а через год она будет равняться 80 миллионам.

Контракт Упамекано с клубом действует до лета 2021 года. Он перебрался в "РБ Лейпциг" в январе 2017 года. За это время он сыграл 75 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.

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