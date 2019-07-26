"Арсенал" предложил 40 миллионов евро за лучшего бомбардира Кубка Америки-2019

Теги арсенал лондонгремиотрансферыэвертон соарес

"Арсенал" предложил 40 миллионов евро за лучшего бомбардира Кубка Америки-2019

"Арсенал" хочет купить нападающего "Гремио" и сборной Бразилии Эвертона Соареса, сообщает UOL Esporte.

По сведениям издания, лондонский клуб предложил за футболиста за 40 миллионов евро. "Гремио" пока не дал ответ "канонирам". Также форвардом интересуется "Наполи".

Напомним, что на недавно завершившемся Кубке Америки-2019 форвард стал лучшим бомбардиром турнира, забив три гола.

23-летний Эвертон выступает за "Гремио" с 2014 года. Всего он провел за клуб 150 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2022 года.

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