"Арсенал" предложил "Баварии" громкий обмен игроками

"Арсенал" планирует обменять полузащитника Месута Озила на Хамеса Родригеса. Об этом сообщают английские СМИ.

"Арсенал" готов отдать в аренду "Баварии" Озила до конца сезона. Взамен "канониры" хотят получить колумбийца, права на которого принадлежат "Реалу".

Хамес не доволен своим положением в немецком клубе, а Озил потерял место в составе "Арсенала".

"Арсенал" с 44 баллами занимает 5 место в турнирной таблице АПЛ, "Бавария" с 39 очками расположилась на 2 месте Бундеслиги.

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