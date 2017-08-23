"Арсенал" предложил Окслейд-Чемберлену шесть миллионов евро в год, игрок пока не принял решения

Теги арсенал лондоналекс окслейд-чемберлен

"Арсенал" предложил Окслейд-Чемберлену шесть миллионов евро в год, игрок пока не принял решения

Полузащитник "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен не спешит продлевать контракт с "канонирами", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, лондонский клуб предлагает его зарплату в размере шести миллионов евро в год, но футболист пока не принял его, так как рассматривает предложения от "Челси" и "Ливерпуля".

Ранее сообщалось, что "Челси" готов заплатить за 24-летнего хавбека 39 миллионов евро. Его контракт с "Арсеналом" истекает летом 2018 года.

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