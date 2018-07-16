"Арсенал" предложил Рэмзи новый контракт

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"Арсенал" предложил Рэмзи новый контракт

Лондонский "Арсенал" предложил новый контракт полузащитнику Аарону Рэмзи, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "канониры" готовы платить 27-летнему валлийцу более 9 миллионов евро в год, также клуб намерен в случае заключения соглашения дать футболисту почти 3 миллиона в качестве подписного бонуса.

Напомним, что действующий контракт Рэмзи с "Арсеналом" истекает в 2019 году.

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