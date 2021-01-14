"Арсенал" предложил своего защитника "Ливерпулю"

1 Теги арсенал лондонливерпульсократис папастатопулос

"Арсенал" предложил своего защитника "Ливерпулю"

Лондонский "Арсенал" намерен избавиться от греческого защитника Сократиса Папастатопулоса, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, "канониры" предложили "Ливерпулю" подписать игрока. В настоящее время мерсисайдцы испытывают проблемы из-за травм Вирджила ван Дейка, Джозефа Гомеса и Жоэля Матипа.

В нынешнем сезоне 32-летний Папастатопулос провел за "Арсенал" всего один матч. Его контракт с английским клубом действует до лета 2021 года. Ранее он играл за АЕК, "Дженоа", "Милан", "Вердер" и дортмундскую "Боруссию". За сборную Греции сыграл 90 матчей и забил три мяча.

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Комментарии

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andi
андрей

Себе оставте не нужен он ЛИВЕРПУЛЮ.Думаю и КЛОПП скажет идите на Х..!

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