"Арсенал" предложил своего защитника "Ливерпулю"
Лондонский "Арсенал" намерен избавиться от греческого защитника Сократиса Папастатопулоса, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
По данным источника, "канониры" предложили "Ливерпулю" подписать игрока. В настоящее время мерсисайдцы испытывают проблемы из-за травм Вирджила ван Дейка, Джозефа Гомеса и Жоэля Матипа.
В нынешнем сезоне 32-летний Папастатопулос провел за "Арсенал" всего один матч. Его контракт с английским клубом действует до лета 2021 года. Ранее он играл за АЕК, "Дженоа", "Милан", "Вердер" и дортмундскую "Боруссию". За сборную Греции сыграл 90 матчей и забил три мяча.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18