"Арсенал" предложил Уилшеру новый контракт

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал возможное продление соглашения с Джеком Уилшером.

"Не могу сообщить вам какие-то новости. Могу только сказать, что контракт с ним не подписан. Джеку предложили соглашение, мы хотим, чтобы он остался. Надеюсь, что на каком-то этапе переговоров он подпишет его" - приводит слова Венгера BBC.

Действующее соглашение Уилшера с "канонирами" истекает в июне этого года.

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