"Арсенал" предложил Уилшеру новый контракт с понижением зарплаты

Лондонский "Арсенал" предложил полузащитнику Джеку Уилшеру новый контракт с понижением зарплаты, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "канониры" в случае продления соглашения готовы платить 26-летнему хавбеку 4,7 миллиона евро в год плюс бонусы.

Сейчас же Уилшер зарабатывает в "Арсенале" 5,3 миллиона евро за сезон. Напомним, что его контракт с клубом истекает летом 2018 года.

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