"Арсенал" предложил возглавить клуб бывшему игроку команду

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"Арсенал" предложил возглавить клуб бывшему игроку команду

Новым главным тренером "Арсенала" может стать Тьерри Анри, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, руководство лондонского клуба намерено провести переговоры с французом в начале следующей недели.

Стоит отметить, что 40-летний Анри выступал за "Арсенал" с 1999 по 2007 годы, а также в сезоне-2015/16 работал тренером одной из юношеских команд "Арсенала".

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