"Арсенал" предложил "Ювентусу" и "Интеру" купить Озила

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"Арсенал" предложил "Ювентусу" и "Интеру" купить Озила

Лондонский "Арсенал" предложил нескольким клубам приобрести Месута Озила в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил Tuttomercatoweb.

По данным издания, 30-летний игрок может перебраться в Италию. Руководство лондонского клуба связалось сразу с "Ювентусом" и "Интером" и предложило им купить футболиста. Проблемой может стать оклад игрока. 

Ранее сообщалось, что главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери сообщил руководству о необходимости продажи Озила в зимнее трансферное окно. 

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