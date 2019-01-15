"Арсенал" предложил "Ювентусу" и "Интеру" купить Озила
Лондонский "Арсенал" предложил нескольким клубам приобрести Месута Озила в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил Tuttomercatoweb.
По данным издания, 30-летний игрок может перебраться в Италию. Руководство лондонского клуба связалось сразу с "Ювентусом" и "Интером" и предложило им купить футболиста. Проблемой может стать оклад игрока.
Ранее сообщалось, что главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери сообщил руководству о необходимости продажи Озила в зимнее трансферное окно.
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|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|22
|41
|7
|Уотфорд
|22
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|8
|Лестер Сити
|22
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|9
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|10
|Эвертон
|22
|30
|11
|Вулверхэмптон
|21
|29
|12
|Борнмут
|22
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|26
|14
|Кристал Пэлас
|22
|22
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|Бернли
|22
|21
|16
|Саутгемптон
|22
|19
|17
|Кардифф Сити
|22
|19
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|18
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11