"Арсенал" предложил за Горетцку 24 миллиона евро

Теги арсенал лондоншалькелеон горетцка

"Арсенал" предложил за Горетцку 24 миллиона евро

"Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику "Шальке" Леону Горетцке, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 24 миллиона. Относительно небольшая по нынешним временам сумма связана с тем, что контракт игрока с "кобальтовыми" истекает через год.

"Шальке", в свою очередь, пытается удержать хавбека, предложив ему новое соглашение с зарплатой в восемь миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что 22-летним Горетцкой также интересуется "Бавария".

Не пропустите: "Арсенал" интересуется Батлендом. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов