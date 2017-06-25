"Арсенал" предложил за Горетцку 24 миллиона евро

"Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику "Шальке" Леону Горетцке, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 24 миллиона. Относительно небольшая по нынешним временам сумма связана с тем, что контракт игрока с "кобальтовыми" истекает через год.

"Шальке", в свою очередь, пытается удержать хавбека, предложив ему новое соглашение с зарплатой в восемь миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что 22-летним Горетцкой также интересуется "Бавария".

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