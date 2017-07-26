"Арсенал" предложил за Лемара 50 миллионов евро

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"Арсенал" предложил за Лемара 50 миллионов евро

"Арсенал" не оставляет попыток приобрести полузащитника "Монако" Тома Лемара, сообщает Daily Telegraph.

По сведениям издания, лондонский клуб увеличил предложение по трансферу игрока и готов заплатить за него 50 миллионов евро.

21-летнего Лемар выступает за "Монако" с 2015 года, провел за клуб 89 матчей и забил 19 голов.

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