"Арсенал" предложил за Лемара 50 миллионов евро

"Арсенал" не оставляет попыток приобрести полузащитника "Монако" Тома Лемара, сообщает Daily Telegraph.

По сведениям издания, лондонский клуб увеличил предложение по трансферу игрока и готов заплатить за него 50 миллионов евро.

21-летнего Лемар выступает за "Монако" с 2015 года, провел за клуб 89 матчей и забил 19 голов.

Не пропустите: "Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за хавбека "Ниццы" Сери. | http://soccernews.ru