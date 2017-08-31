"Арсенал" предложил за Лемара почти 100 миллионов евро

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"Арсенал" предложил за Лемара почти 100 миллионов евро

Лондонский "Арсенал" готовит очень солидное предложение по трансферу вингера "Монако" Тома Лемару.

Как сообщает Daily Mail, "канониры" готовы заплатить за 21-летнего француза 98 миллионов евро.

Ранее стало известно, что "Арсенал" может продать Алексиса Санчеса в "Манчестер Сити", если успеет закрыть сделку по Лемару. | http://soccernews.ru

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