"Арсенал" предложил за Махреза 40 миллионов евро, "Лестер" хочет получить 57



"Арсенал" хочет купить алжирского полузащитника "Лестера" Рияда Махреза, сообщает The Daily Mail.

По сведениям издания, лондонский клуб готов заплатить за футболиста 40 миллионов евро. Впрочем, лисы оценивают хавбека в 57 миллионов.

"Канониры" не намерены улучшать предложение, поэтому этот трансфер маловероятен.

Не пропустите: "Арсенал" согласовал условия личного контракта с еще одним топовым игроком. | http://soccernews.ru