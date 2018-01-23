"Арсенал" предложил за Обамеянга 58 миллионов евро

Теги арсенал лондонборуссия дортмундпьер-эмерик обамеянг

"Арсенал" предложил за Обамеянга 58 миллионов евро
"Арсенал" продолжает переговоры о покупке габонского нападающего дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Bild.

По сведениям издания, лондонский клуб увеличил предложение по форварду до 58 миллионов евро. Впрочем оно, скорее всего, будет отклонено, так как немцы требуют за игрока 70 миллионов.

Напомним, что в этом сезоне 28-летний Обамеянг провел за "Боруссию" 23 матча во всех турнирах и забил 21 гол.

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