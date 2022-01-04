"Арсенал" предложил за Влаховича своего игрока с доплатой

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"Арсенал" предложил за Влаховича своего игрока с доплатой

Фото твиттер "Фиорентины"

Лондонский "Арсенал" не оставляет попыток заполучить нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича.

По информации La Gazzetta dello Sport, "канониры" предлагают за серба 55 миллионов евро и права на полузащитника Лукаса Торрейру.

"Фиалки" не намерены расставаться со своим лучшим бомбардиром в январе, поэтому переговоры ведутся о летнем трансфере.

Стоит отметить, что Торрейра в текущем сезоне играет за "Фиорентину" по договору аренды, в котором прописана сумма выкупа в размере 15 миллионов евро.

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