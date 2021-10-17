"Арсенал" предложит "Реалу" громкий обмен футболистами

Фото: инстаграм Гарета Бэйла/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к валлийскому нападающему мадридского "Реала" Гарету Бэйлу, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, английский клуб готов предложить в обмен на валлийца французского форварда Александра Ляказетта. Стоит отметить, что контракты обоих футболистов с клубами истекают летом 2022 года.

В нынешнем сезоне 32-летний Бэйл провел за "Реал" три матча и забил один гол. На счету 30-летнего Ляказетта два забитых мяча и один голевой пас в четырех поединках.

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