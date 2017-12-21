"Арсенал" предложит за Ругани 40 миллионов евро



"Арсенал" проявляет интерес к защитнику "Ювентуса" Даниэле Ругани, сообщает calciomercato.

По сведениям издания, лондонский клуб хочет купить футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 40 миллионов евро. Впрочем "Юве" не намерен с ним расставаться.

В этом сезоне 23-летний Ругани провел за "Ювентус" 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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