"Арсенал" предпринял попытки оформить трансфер стоимостью 100 миллионов евро
В последние часы трансферного окна лондонский "Арсенал" предпринял попытки оформить трансфер стоимостью 100 миллионов евро.
Так, по сведениям TransfersLlVE, "канониры" намеревались подписать вингера каталонской "Барселоны" Усмана Дембеле. Однако прогнозируемо их внушительное предложение было отклонено руководство "сине-гранатовых".
Напомним, в "Арсенале" приняли решение по трансферу игрока сборной Аргентины. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Борнмут
|0
|0
|2
|Арсенал Лондон
|0
|0
|3
|Брайтон & Хоув Альбион
|0
|0
|4
|Бернли
|0
|0
|5
|Кардифф Сити
|0
|0
|6
|Челси
|0
|0
|7
|Кристал Пэлас
|0
|0
|8
|Эвертон
|0
|0
|9
|Фулхэм
|0
|0
|10
|Хаддерсфилд Таун
|0
|0
|11
|Лестер Сити
|0
|0
|12
|Ливерпуль
|0
|0
|13
|Манчестер Сити
|0
|0
|14
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0
|16
|Саутгемптон
|0
|0
|17
|Тоттенхэм
|0
|0
|18
|Уотфорд
|0
|0
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|20
|Вулверхэмптон
|0
|0