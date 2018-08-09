"Арсенал" предпринял попытки оформить трансфер стоимостью 100 миллионов евро

Теги арсенал лондонбарселонаусман дембеле

"Арсенал" предпринял попытки оформить трансфер стоимостью 100 миллионов евроВ последние часы трансферного окна лондонский "Арсенал" предпринял попытки оформить трансфер стоимостью 100 миллионов евро.

Так, по сведениям TransfersLlVE, "канониры" намеревались подписать вингера каталонской "Барселоны" Усмана Дембеле. Однако прогнозируемо их внушительное предложение было отклонено руководство "сине-гранатовых".

Напомним, в "Арсенале" приняли решение по трансферу игрока сборной Аргентины. | soccernews.ru

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