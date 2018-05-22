"Арсенал" представил домашний комплект своей игровой формы на сезон 2018/2019

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"Арсенал" представил домашний комплект своей игровой формы на сезон 2018/2019Лондонский "Арсенал" официально представил домашний комплект своей игровой формы на сезон 2018/2019. Традиционно она будет выполнена в бело-красных цветах.

Напомним, Артета не захотел работать в "Арсенале". | soccernews.ru

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