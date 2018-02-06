"Арсенал" представил новичков команды Дзюбу и Новосельцева

"Арсенал" представил видеоролик, посвященный новичкам команды нападающему Артему Дзюбе и защитнику Ивану Новосельцеву.

Оба футболиста перешли в тульскую команду в зимнее трансферное окно на правах аренды из "Зенита".

Видео: Дзюба и Новосельцев в "Арсенале".

В этом сезоне 29-летний Дзюба провел 15 матчей в Премьер-Лиге и забил 1 гол. 26-летний Новосельцев не сыграл ни одной встречи.

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