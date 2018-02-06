"Арсенал" представил новичков команды Дзюбу и Новосельцева

Теги арсенал лондонартём дзюбаиван новосельцев

"Арсенал" представил новичков команды Дзюбу и Новосельцева

"Арсенал" представил видеоролик, посвященный новичкам команды нападающему Артему Дзюбе и защитнику Ивану Новосельцеву.

Оба футболиста перешли в тульскую команду в зимнее трансферное окно на правах аренды из "Зенита".

Видео: Дзюба и Новосельцев в "Арсенале".

В этом сезоне 29-летний Дзюба провел 15 матчей в Премьер-Лиге и забил 1 гол. 26-летний Новосельцев не сыграл ни одной встречи.

Не пропустите: Спонсор "Тосно" рассказал о долгах клуба. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании

Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов