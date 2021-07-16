"Арсенал" представил новую домашнюю форму

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"Арсенал" представил новую домашнюю форму

Лондонский "Арсенал" презентовал новую форму, в которой команда будет играть в домашних матчах сезона 2021/22.

Экипировка "канониров" выполнена в традиционных цветах - красном и белом.

Технический спонсор английского клуба - компания Adidas.

Не пропустите: "Арсенал" интересуется форвардом "Челси". | http://soccernews.ru
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