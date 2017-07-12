"Арсенал" представил новый комплект формы

Теги арсенал лондон

"Арсенал" представил новый комплект формы"Арсенал" представил третий комплект формы на сезон-2017/18. 

Форма выполнена в черном цвете, а эмблемы и логотип спонсора – розовые. 

Интересно, что на фото в новой форме был изображен полузащитник Алексис Санчес. Это может означать, что чилиец не покинет команду в этом году.

Читайте: Форма, в которой будут выступать в следующем сезоне европейские клубы  | soccernews.ru

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