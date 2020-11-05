"Арсенал" представил разминочную форму. Комплект напоминает экипировку "Милана"

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"Арсенал" представил разминочную форму. Комплект напоминает экипировку "Милана"

Лондонский "Арсенал" в соцсети показал два новых разминочных комплекта формы.

Отметим, мужская экипировка напоминает цвета "Милана". Со следующих матчей команда будет разминаться в красно-черной кофте и синими штанами.

Женский комплект выполнен в изумрудных цветах.

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