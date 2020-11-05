"Арсенал" представил разминочную форму. Комплект напоминает экипировку "Милана"
Лондонский "Арсенал" в соцсети показал два новых разминочных комплекта формы.
Отметим, мужская экипировка напоминает цвета "Милана". Со следующих матчей команда будет разминаться в красно-черной кофте и синими штанами.
Introducing the new pre-match, anthem and training wear!— Arsenal (@Arsenal) November 5, 2020
@adidasfootball x Arsenal
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Женский комплект выполнен в изумрудных цветах.
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