"Арсенал" предупредил болельщиков о возможных проблемах при поездке в Москву

Теги арсенал лондонцска москва

"Арсенал" предупредил болельщиков о возможных проблемах при поездке в Москву

Лондонский "Арсенал" выступил с официальным предупреждением для болельщиков, которые захотят отправиться в Москву на четвертьфинальный матч Лиги Европы против ЦСКА.

"В связи с повышенным политическим напряжением в отношениях между Великобританией и Россией вы должны быть готовы к возможным антибританским настроениям. Рекомендуется сохранять бдительность, избегать всевозможные протесты и демонстрации, а также не делать публичных заявлений о политической ситуации. Несмотря на то, что посольство Великобритании в Москве не имеет информации о возможных повышенных трудностях для британцев, приехавших в Россию, вам стоит следовать правилам безопасности и следить за политической ситуацией" - говорится в заявлении "канониров".

Напомним, что 5 апреля "Арсенал" и ЦСКА сыграют в Лондоне, а 12 апреля - в Москве. 

Не пропустите: Сол Кэмпбелл сравнил премьер-министра Британии с Гитлером. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Торино", не расставайся он со своими лучшими игроками

Вот так бы выглядел сегодняшний "Торино", не расставайся он со своими лучшими игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Тоттенхэм 30 61
4 Ливерпуль 30 60
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 30 37
10 Уотфорд 30 36
11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
12 Борнмут 30 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
16 Вест Хэм Юнайтед 30 30
17 Саутгемптон 30 28
18 Кристал Пэлас 30 27
19 Сток Сити 30 27
20 Вест Бромвич Альбион 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов