"Арсенал" предупредил болельщиков о возможных проблемах при поездке в Москву

Лондонский "Арсенал" выступил с официальным предупреждением для болельщиков, которые захотят отправиться в Москву на четвертьфинальный матч Лиги Европы против ЦСКА.

"В связи с повышенным политическим напряжением в отношениях между Великобританией и Россией вы должны быть готовы к возможным антибританским настроениям. Рекомендуется сохранять бдительность, избегать всевозможные протесты и демонстрации, а также не делать публичных заявлений о политической ситуации. Несмотря на то, что посольство Великобритании в Москве не имеет информации о возможных повышенных трудностях для британцев, приехавших в Россию, вам стоит следовать правилам безопасности и следить за политической ситуацией" - говорится в заявлении "канониров".

Напомним, что 5 апреля "Арсенал" и ЦСКА сыграют в Лондоне, а 12 апреля - в Москве.

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