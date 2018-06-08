"Арсенал" претендует на двух защитников "Ювентуса"

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"Арсенал" претендует на двух защитников "Ювентуса"

Лондонский "Арсенал" претендует сразу на двух защитников "Ювентуса", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "канониры" заинтересованы в подписании текущим летом Мехди Бенатиа и Даниэле Ругани.

"Арсенал" хочет воспользоваться тем, что у Бенатиа конфликт с главным тренером "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, а Ругани получает недостаточно игровой практики.

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