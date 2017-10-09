"Арсенал" претендует на хавбека "Барселоны"

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"Арсенал" претендует на хавбека "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран стал трансферной целью "Арсенала", сообщает AS.

По сведениям издания, "канониры" уже вступили в переговоры с каталонским клубом по поводу перехода 30-летнего футболиста.

Сам Туран, убедившись, что на него не рассчитывают в "Барселоне", готов сменить клубную прописку уже в январе.

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