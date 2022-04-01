"Арсенал" претендует на Хвичу

Фото: твиттер Хвичи\Автор неизвестен

Полузащитник сборной Грузии и "Динамо Батуми" Хвича Кварацхелия все еще может перейти в один из клубов английской премьер-лиги, сообщает Area Napoli.

По информации источника, в трансфере футболиста заинтересован лондонский "Арсенал".

Отмечается, что "канониры" были готовы подписать хавбека еще в марте, однако АПЛ заблокировала переходы из РПЛ вне трансферного окна.

Напомним, что в конце марта Хвича приостановил свой контракт с казанским "Рубином" и перешел в "Динамо".

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