"Арсенал" претендует на Хвичу
Фото: твиттер Хвичи\Автор неизвестен
Полузащитник сборной Грузии и "Динамо Батуми" Хвича Кварацхелия все еще может перейти в один из клубов английской премьер-лиги, сообщает Area Napoli.
По информации источника, в трансфере футболиста заинтересован лондонский "Арсенал".
Отмечается, что "канониры" были готовы подписать хавбека еще в марте, однако АПЛ заблокировала переходы из РПЛ вне трансферного окна.
Напомним, что в конце марта Хвича приостановил свой контракт с казанским "Рубином" и перешел в "Динамо".
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