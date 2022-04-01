"Арсенал" претендует на Хвичу

Теги динамо батумиарсенал лондонхвича кварацхелия

"Арсенал" претендует на Хвичу

Фото: твиттер Хвичи\Автор неизвестен

Полузащитник сборной Грузии и "Динамо Батуми" Хвича Кварацхелия все еще может перейти в один из клубов английской премьер-лиги, сообщает Area Napoli.

По информации источника, в трансфере футболиста заинтересован лондонский "Арсенал".

Отмечается, что "канониры" были готовы подписать хавбека еще в марте, однако АПЛ заблокировала переходы из РПЛ вне трансферного окна.

Напомним, что в конце марта Хвича приостановил свой контракт с казанским "Рубином" и перешел в "Динамо".

Также не пропустите: "Барселона" подпишет новый контракт с Гави. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стало известно, сколько "Барселона" готова платить Дембеле по новому контракту

Стало известно, сколько "Барселона" готова платить Дембеле по новому контракту

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов