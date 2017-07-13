"Арсенал" претендует на португальского вундеркинда

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"Арсенал" претендует на португальского вундеркинда

Лондонский "Арсенал" нацелился на полузащитника "Вест Хэма" Домингуша Кина, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "канониры" возобновили интерес к 17-летнему португальцу, которого клуб пытался подписать ещё год назад.

Стоит отметить, что 17-летний Кина хорошо проявил себя на юниорском чемпионате Европы, на котором сборная Португалии добралась до финала.

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